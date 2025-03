Promozione. Casentino cala il poker al Pienza

Alla vittoria roboante della Sansovino risponde il Casentino Academy andando a vincere per 4-1 in casa del Pienza. I gialloverdi di Bonini passano con le reti di Sestini, Ferri e la doppietta di Pasqui rimontando i senesi, passati in vantaggio, e andando a meno nove dalla capolista. Gli arancioblù infatti sabato pomeriggio hanno fatto loro il derby contro l’Alberoro andando a vincere davanti al proprio pubblico per 5-0. Una vera e propria prova di forza che ha lanciato un messaggio quanto mai chiaro alle dirette concorrenti, se mai ce ne fosse bisogno. Un vero e proprio abisso quello in classifica tra prima e seconda, difficile da colmare, ma che comunque permettere di vedere all’opera, oltre ad una Sansovino formato corazzata, anche un ottimo Casentino Academy.

Si ferma il Subbiano che cade in casa contro la Chiantigiana per 1-0, punito dalla rete di Ticci al 75’. Scivola anche il Montagnano che in casa deve registrare il ko per 3-1 ad opera della Settignanese. Cerofolini illude i torelli con una rete nelle battute iniziali, poi ecco il pareggio di Ponziani. Al 90’ Cosmi su rigore firma il sorpasso e al 93’ Barbetti fa 3-1. Ottimo punto, soprattutto per il morale, quello del Viciomaggio che torna dal campo del San Piero a Sieve con uno 0-0 che permette di allungare sul Torrita (ultimo sconfitto 2-3 dal Fiesole) e di rosicchiare qualcosa all’Alleanza Giovanile Dicomano superata di misura dal Pontassieve (1-0). Vittoria anche dell’Audax Rufina sul Luco per 2-0.

La classifica vede la Sansovino al primo posto con 55 punti seguita dal Casentino Academy a quota 46 punti, quindi Fiesole a 43, Audax Rufina e Pontassieve a 41. In coda al gruppo il Torrita è ultimo con 16 punti, sopra c’è il Viciomaggio a 21, quindi l’Alleanza Giovanile Dicomano a 24, la Chiantigiana a 25 e il Subbiano di Guidotti a 27 punti, prima squadra nella zona che, ad oggi, varrebbe la salvezza diretta senza spareggi.

M.M.