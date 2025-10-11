Promozione. "Casette, trasferta insidiosa»

La sesta giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata dal portorecanatese Marco Pantone, diesse del Monturano.

Azzurra Colli-Casette Verdini: "Il Casette di mister Roberto Lattanzi (foto) ha una squadra forte anche se è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, oggi la squadra di Lattanzi andrà su un campo difficile perché ritengo che l’Azzurra si giocherà fino alla fine la vittoria finale".

Azzurra Mariner-Palmense Fermana: "L’Azzurra con l’ingaggio di Nicolosi ha aggiunto un asso in più nella manica, poi sul suo campo sa farsi rispettare e la Palmense avrà vita difficile".

Camerino-Corridonia: "Vedo favorito il Camerino per l’organico e perché gioca in casa, per il Corridonia sarà dura".

Castel di Lama-Borgo Mogliano: "Sono squadre in difficoltà anche se il Mogliano pochi giorni fa ha sfiorato l’impresa di battere l’Aurora con una prova superlativa. Partita da tripla".

Elpidiense Cascinare-Monturano: "Ci attende una partita complicata su un campo ostico, loro daranno battaglia e possono contare su Cingolani, uno delle migliori punte del campionato".

Monticelli-Settempeda: "Il Monticelli si è rilanciato dopo il blitz a Porto Sant’Elpidio, inoltre la squadra di casa ha un bell’organico e se ingrana sarà un avversario fastidioso fino alla fine".

Vigor Montecosaro-Grottammare: "La Vigor ha bisogno di punti e in casa deve far valere il fattore campo. Per il Grottammare si profila una gara complicata anche se l’arrivo di Cisbani ha elevato la qualità a centrocampo".

Aurora Treia-Porto Sant’Elpidio: "L’Aurora Treia viene da un pareggio colto in extremis, in casa è un rullo compressore e gli ospiti sono attesi da un compito complicatissimo".