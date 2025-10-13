Promozione. Castelfiorentino beffato in avvio . Prima sconfitta

ATLETICO PIOMBINO 1 CASTELFIORENTINO 0

ATLETICO PIOMBINO: Pallini F., Cecchini, Quarta, Razzauti, Fatticcioni, Polese, Barchi, Paggini, Pirone, Milano, Lepri. A disp.: Ceban, Lavarello, Biondi, Regoli, Lunghi, Dini, Pallini M. All.: Masullo.

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Lotti, Chiti, Mancini, Razzanelli, Locci, Cenci, Alesso, Bagnoli, Corsi. A disp.: Bartolozzi, Ippolito, Cartocci, Natale, Fè, Boye, Boumarouan, Bucalossi, Maltinti. All.: Dell’Agnello. Arbitro: De Vincenti di Carrara. Rete: 5’ Razzauti.

PIOMBINO – Una ‘capocciata’ in avvio di gara condanna il Castelfiorentino United alla prima sconfitta stagionale. Dopo appena cinque minuti di gioco al Magona, infatti, i nerazzurri locali sbloccano il risultato grazie ad un perentorio colpo di testa di Razzautti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Immediata e rabbiosa la reazione dei ragazzi di mister Dell’Agnello, ma senza riuscire a creare nitide occasioni per pareggiare. Dopo l’intervallo prosegue la pressione dei gialloblù valdelsani, ma con il passare dei minuti le squadre si allungano e l’Atletico Piombino va anche vicino al raddoppio. Dal canto suo il Castelfiorentino United ci prova fino alla fine, ma oltre a collezionare angoli non riesce a sfondare il muro locale. Castelfiorentino che resta comunque quarto con 8 punti, a meno quattro dal terzo e con un margine di tre lunghezze sulla zona play-out.