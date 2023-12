Promozione. Castelfrettese,. Sollitto saluta. In porta c’è Tomba

La Castelfettese (Promozione, girone A) cambia in porta. Da un portiere di esperienza a un altro. In biancorosso dovrebbe arrivare Alessandro Tomba che ha iniziato la stagione nell’Elpidiense Cascinare. Per l’ufficialità sembra sia solo questione di ore. Ufficiale invece in casa Castelfrettese è la separazione con Gabriele Sollitto (nella foto). Il club del presidente Bonacci ha assecondato la volontà del portiere di interrompere in anticipo la stagione ponendo fine al connubio iniziato a luglio 2021. Il 37enne, che vanta esperienze significative in categorie superiori, è risultato uno dei protagonisti principali della qualificazione ai playoff nel 2022 con Togni al timone e del trionfo della scorsa stagione con Bugari in panchina. Decisivo in numerosi interventi compresi quelli effettuati nella gara per il titolo regionale di Prima categoria con il rigore neutralizzato nei minuti finali a Marcoaldi del Rapagnano sull’1-0. Ma anche quest’anno, dove ha collezionato 12 presenze, ha intuito il rigore calciato da Carboni contro il Moie Vallesina oltre a portare un contributo importante anche in altre partite. In totale Sollitto ha difeso la porta della Castelfrettese per 70 partite. Restando nel girone A di Promozione Davide Sartini non è più l’allenatore dell’Atletico MondolfoMarotta, squadra terz’ultima in classifica. "La società e l’allenatore responsabile della prima squadra decidono in comune accordo d’interrompere il rapporto per dare una scossa all’ambiente dopo gli ultimi risultati negativi", si legge nel comunicato della società. Sabato la squadra sfiderà la capolista Portuali Dorica.