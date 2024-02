Promozione. Castelnuovo atteso dal... Real. Match delicato con la Cerretese

Oggi, al "Nardini", alle 15, il Castelnuovo è atteso dal confronto con la Real Cerretese, allenata da Petroni, terza in classica. Tra i gialloblu rientra Grassi e questa è una buona notizia. All’andata terminò 1-1, con gol di Tersigni su rigore e risposta di Masoni.

"Ho seguito in settimana la preparazione – commenta il presidente Francolino Bondi – ed ho visto una squadra che ha ben lavorato, pronta ad affrontare con la giusta carica i quotati avversari, nella piena consapevolezza dell’importanza di questa fase del campionato".

Intanto, a potenziare lo staff tecnico è arrivato Andrea Venturi come nuovo responsabile del settore giovanile, persona molto nota nel panorama giovanile e dilettantistico della provincia, fortemente voluto dal "dg" Emanuele Vichi e dal "dt" Carruezzo. Venturi è nel calcio da trent’anni, prima come calciatore, poi da allenatore e dirigente. Ha collaborato, da tecnico, con Lucchese, Folgor Marlia, Ghiviborgo e Real Academy Lucca e come osservatore per il Torino.

"Vengo a Castelnuovo con entusiasmo – ha commentato Venturi – , perché mi sono piaciuti i progetti societari, dopo aver parlato con Carruezzo e Vichi. Quest’anno avevo intenzione di prendere un anno sabbatico, ma mi sono ributtato nella mischia. A Castelnuovo ci sono tutte le prospettive per fare bene. E’ un ambiente sano, con le basi per tornare ai livelli più alti".

Dino Magistrelli