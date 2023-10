Promozione. Castelnuovo beffato alla fine

Castelnuovo

1

Lampo Meridien

2

CASTELNUOVO: Labozzetta, Bonaldi, Santelli (5’ st R. Biagioni), L. Biagioni, Inglese, Giusti, Casci (40’ st Montemagni), Bartolomei, Camaiani (27’ st Baroncini), Pieretti (20’ st Grassi), Belluomini (10’ st Tersigni). All.: Pisciotta.

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Fattorini, Simi, Mazzanti (46’ st Fraschi), Massaro, Del Sorbo, Chianese, Di Vito, Del Fa (40’ st D’Angelo), Maiorana (20’ st Pirone), Bastogi. All.: Montagnolo.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Reti: 30’ pt Casci, 38’ pt Maiorana, 39’st Massaro.

Note: espulso 45’ st Belluomini dalla panchina.

SAN ROMANO - Veramente terribili i pistoiesi in trasferta: hanno vinto 4 volte in altrettante gare e anche contro il Castelnuovo hanno fatto vedere l’incisività in attacco. La gara si era messa bene per i gialloblu, in vantaggio al 30’ con Casci, autore di un preciso rasoterra. Gli ospiti al 38’ pareggiano di testa con Maiorana, l’ex di turno, che raccoglie un traversone da destra e poi colpisce la traversa. Quindi Massaro, su angolo ha trovato il varco giusto per il gol-partita.

Dino Magistrelli