Promozione. Castelnuovo cerca punti importanti a Maliseti. Il presidente ha ricordato il dottor Micchi Il Castelnuovo affronta in trasferta la squadra di Maliseti, penultima in classifica. I tifosi sperano nel ritorno al gol dei cannonieri. La società esprime soddisfazione per il miglioramento delle condizioni di Alessandro Vichi e ricorda il dottor Yuri Micchi.