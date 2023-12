Promozione. Castelnuovo, derbissimo a Viareggio. Una sfida temibile e affascinante

Torna il derby che in passato caratterizzò anche la "C2". Trasferta complicata del Castelnuovo, domani, a Viareggio, contro i bianconeri primi in classifica e ancora imbattuti dopo undici gare con sette vittorie e quattro pareggi. Di fronte il Castelnuovo che occupa la dodicesima posizione con 15 punti, frutto di quattro vittorie e tre pareggi, insieme a quattro sconfitte. Dal punto di vista numerico un po’ di ottimismo per i garfagnini deriva dal fatto che, in casa, il Viareggio non ha, sinora, brillato con due vittorie e tre pareggi.

Per il Castelnuovo di Massimiliano Pisciotta fuori casa ci sono stati una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

"Giochiamo contro la capolista – commenta il presidente Francolino Bondi –, ma sono sicuro che la squadra vorrà riscattare la brutta figura di domenica scorsa contro il Luco e chissà che non riusciremo a portar via un risultato positivo".

Bianconeri e gialloblu si incontrano dopo tre anni, anche se, allora, nel 2019-2020, in Eccellenza, era la Virtus Viareggio. Di quella sfida oggi restano Inglese, Lorenzo Biagioni e Casci. Fu un confronto singolare: a Castelnuovo vinsero i viareggini per 3-1 e, al ritorno, in Versilia, prevalse il Castelnuovo con lo stesso punteggio.

Dino Magistrelli