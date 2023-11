Promozione. Castelnuovo-Maliseti. Mancherà Belluomini

Domani il Castelnuovo, alle 14.30, sul campo di Saltocchio, ospita la formazione del Maliseti Seano, frazione del Comune di Prato. La squadra allenata da Carovani è terz’ultima, con 5 punti, frutto di altrettanti pareggi, contro quattro sconfitte e senza alcuna vittoria.

Il Castelnuovo ritorna a giocare in campionato dal 29 ottobre, avendo riposato la nona giornata e non disputato la decima per la sospensione di tutti i campionati dilettantistici per il maltempo. "Nonostante il brutto tempo – commenta il dg Emanuele Vichi – ci siamo allenati discretamente. La squadra sta bene, a parte, ovviamente, il portiere Papeschi, infortunatosi alcune settimane fa in allenamento a una spalla e che ne avrà ancora per alcuni mesi. Contiamo nel ritorno in campo di Grassi fin dal primo minuto e tutti sanno cosa vuol dire averlo in squadra con la classe e l’esperienza che si ritrova. Tra l’altro il campo in sintetico di Saltocchio dovrebbe fare esaltare la tecnica dei nostri, a cominciare appunto da Gigi e la velocità di molti giovani che abbiamo".

Tra i gialloblu mancherà l’attaccante Belluomini, classe 2003, per squalifica. Il Castelnuovo ha 11 punti e si trova, ora, al nono posto, in pratica a metà della classifica, con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Rispetto ad altre ha già riposato e, ora, cerca di riprendere il cammino, dopo la sfortunata gara con il Lampo Meridien.

Dino Magistrelli