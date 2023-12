PROMOZIONE. Castelnuovo: preso il centrocampista. Babboni dal River

Un corazziere di 190 centimetri per il centrocampo del Castelnuovo. Parliamo di Daniele Babboni (foto, tra il "ds" Moriconi e il presidente Bondi), di Calavorno, classe 1994, centrocampista dai piedi buoni, di quantità, buon colpitore di testa e punto di riferimento per la squadra quando c’è da combattere, grazie alla sua stazza fisica e alla capacità di lottare e soffrire. Per il Castelnuovo dovrebbe essere un acquisto importante proprio nel settore di centrocampo, dove, finora, è stato carente. Babboni arriva dal River Pieve, in Eccellenza.

Dino Magistrelli