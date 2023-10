PROMOZIONE. Castelnuovo vuole l’immediata riscossa contro il Lampo

Oggi ultima partita al "Terni" di San Romano per il Castelnuovo, contro i pistoiesi del Lampo Meridien di Lamporecchio. Il via alle 14.30, in virtù del ritorno all’ora solare. Il Lampo è una delle formazioni più attrezzate e, pertanto, i ragazzi di Pisciotta ce la dovranno mettere tutta, anche per dimenticare subito lo sfortunato scivolone di Pontremoli. "La squadra – commenta il dg Vichi – vuole fare una bella partita e mettere insieme punti per rimanere attaccati all’alta classifica. Purtroppo venerdì, in allenamento, Papeschi si è infortunato ad una spalla, ma abbiamo piena fiducia in Labozzetta, classe 2004, che ha già difeso la porta in campionato e in coppa, comportandosi egregiamente".

Il Lampo, finora, ha vinto le tre gare disputate in trasferta e ne ha perse due in casa. Non ha mai pareggiato. Il Castelnuovo, nonostante la sconfitta immeritata di domenica scorsa, è in un buono stato di forma e sta recuperando i giocatori reduci da malanni muscolari, a cominciare da Grassi e Riccardo Biagioni. Oggi sarà in particolare la difesa gialloblu a stare in guardia, in quanto arrivano attaccanti di valore come l’"ex" Maiorana, Riccardo Benedetti, Aquilante e Bastogi. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, 12 per gli ospiti e 11 per il Castelnuovo, ma i pistoiesi hanno già osservato il turno di riposo. Il Castelnuovo, invece, riposerà nel turno infrasettimanale di mercoledì 1° novembre (nona giornata).

Dino Magistrelli