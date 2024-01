Promozione. Casumaro, bel colpo a Corticella: tre punti d’oro

Junior Corticella

0

Casumaro

3

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Dovesi, Danieli, Querzoli (13’ st Ferriero), Mastellari (35’ st Celeste), Tedeschi, Sanso, Caputo (1’ st Scarpuzza), Arbizzani (35’ st Guida), Broglia, Ganzaroli (27’ st Sandri). A disposizione: Arcamone, De Franceschi, Barbacini, Fire. All.: Cavina.

CASUMARO: Saccenti, Testoni, Faggioli, Barbieri (18’ st Bini), Franceschini, Ribello, Lazzarin (46’ st Rimondi), Minarelli, Nicoli (35’ st Cresta), Vinci (43’ st Zago), Daniel (46’ st Pencarelli). A disposizione: Manfredini, Borsari, Guernelli, Bellodi. All.: Testa.

Arbitro: Fornabaio di Ravenna.

Reti: 14’ pt Minarelli (C), 42’ pt Nicoli (C), 26’ st Daniel (C).

Note: ammoniti: Ribello (C), Daniel (C), Bini (C).

Importante vittoria in trasferta per il Casumaro, che passa con il risultato di 3-0 sul campo dello Junior Corticella, nello scontro diretto valido per la diciannovesima giornata del girone C di promozione emiliana. I padroni di casa dello Junior arrivano al match dopo una settimana di riposo, in seguito alla partita rinviata causa maltempo in casa dell’Anzolavino. Stessa storia anche per gli ospiti del Casumaro, che non hanno disputato il match contro il Fontanelice. Pronti via e subito partono forte gli ospiti del Casumaro, che alzano il pressing non lasciando spazi di manovra agli avversari. Al minuto 14 dopo una bella triangolazione a centrocampo Testoni-Nicoli viene liberato al tiro dal limite il centrocampista Minarelli, che insacca all’incrocio dei pali la rete del vantaggio ospite. Buona la reazione dei Padroni di casa, che dopo essere passati in svantaggio crescono di intensità con il passare dei minuti. Al minuto 42 però, in seguito a un bel recupero della difesa si lancia in contropiede il Casumaro, con il numero 9 Nicoli che scarta l’ultimo difensore e a tu per tu con Garoia infila rasoterra la rete valida per il 2 a 0. Per la prima frazione è tutto. Nel secondo tempo la partita non cambia, con gli ospiti del Casumaro che gestiscono il possesso della sfera. Al minuto 10 occasione per i padroni di casa, con il Numero 10 Broglia che dopo una bella combinazione in fascia si libera alla conclusione, ma la palla esce alta sopra alla traversa. Al minuto 26 triplica il Casumaro: il numero 8 Daniel si mette in proprio, recupera palla sulla trequarti e dalla lunga distanza scocca la conclusione, con la palla che si infila all’angolino basso alla destra di Garoia. Nel finale ci prova lo Junior, ma regge la difesa ospite, che mantiene la porta inviolata fino al triplice fischio. Saranno quindi 3 punti per il Casumaro, che ricomincia a vincere al rientro dalla pausa invernale e sale a quota 24 in classifica.