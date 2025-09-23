Promozione. Casumaro capolista, la Centese non ingrana

Nel girone C di Promozione esame di maturità superato a pieni voti per il Casumaro, che dà un ulteriore segnale al campionato battendo 2-0 in trasferta il quotato Bentivoglio, grazie alle reti di Correggiari e Lodi. L’undici di mister Rambaldi (nella foto) mostra grande solidità oltre ad un attacco che continua a segnare, e dopo quattro partite il bottino è da stropicciarsi gli occhi: 10 punti e testa della classifica assieme ai bolognesi del Felsina. Le ‘lumache’ torneranno in campo sabato pomeriggio al "Merighi" nell’anticipo contro l’Msp Calcio.

Il pareggio nel derby tra Masi e Centese (1-1) soddisfa certamente di più i ragazzi di mister Ferrari, che riacciuffano il pari a un quarto d’ora dalla fine grazie all’ennesima rete di Maistrello, che impatta l’iniziale vantaggio centese firmato da Bonvicini. Non ingrana la formazione di Di Ruocco, al secondo pareggio in quattro uscite di campionato, e ancora alla ricerca della propria identità. Chi sta peggio è il Gallo, che a Crespellano incappa in una sonora sconfitta al cospetto del Petroniano Idea Calcio: 4-1 in favore dei padroni di casa, con gli amaranto in partita fino all’80’ prima del crollo nel finale di gara.

Gallo ancora fermo a zero punti in classifica, assieme a Virtus Castelfranco e Granamica. Paga dazio anche la X Martiri, sconfitta per 1-0 nella tana dello Sparta Castelbolognese: gli uomini di Bolognesi non erano al completo, ed in quattro gare – nonostante un’ottima difesa che ha subito appena due gol – hanno segnato appena una rete, bottino troppo magro per essere competitivi in qualsiasi categoria.

A Porotto si dovrà lavorare sodo per ritrovare brillantezza e concretezza davanti, anche perché il prossimo turno arriverà la capolista Felsina, certamente un impegno non facile da affrontare in queste condizioni.

Jacopo Cavallini