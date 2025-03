Promozione. Casumaro corsaro sul campo del Masi

masi torello

0

casumaro

2

: Bianconi, Erik Quarella, Baldon (1’st Tosse), Mazzoni, Fiore, Cattin, Chiossi, Boschini (1’st Parmeggiani), Toffano, Ginesi (17’st Maistrello), Nannini (31’st Vidali). A disp: Broccoli, Marangon, Thomas Quarella. All. Lega.

CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, Barbieri, Correggiari (30’st Sarto), Catozzo, Daniel, Chinappi, Govoni (23’st Guernelli). A disp: Pancaldi, Bellodi, Amadelli, Hidri, Pencarelli. All. Rambaldi.

Arbitro: Klajdi Gjuzy di Bologna.

Marcatori: 27’pt Govoni, 36’pt (rig.) Benini.

Note: ammoniti Fiore, Parmeggiani, Benini, Chinappi.

Il Casumaro espugna anche il "Villani" di Masi Torello e si porta a centro classifica, mentre il Masi resta in zona retrocessione, ma la classifica è corta, con tante partite a disposizione e tutto può ancora succedere. Il primo squillo è dei padroni di casa, al 15’ Toffano colpisce la traversa con un tiro dalla distanza: sarà l’unica vera occasione costruita dai padroni di casa in tutti i 90’. Il Casumaro esce alla distanza e trova il vantaggio al 27’ con Govoni, che si conferma come l’attaccante più in palla dei rossoblù. Tutto nasce da una percussione di Barbieri sulla fascia sinistra, dal fondo mette in mezzo per l’ex centravanti del Galeazza, che insacca. Il Casumaro insiste e trova il raddoppio su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area. Sul dischetto va lo specialista Benini e trasforma. Nella ripresa si assiste a un monologo del Casumaro, che va vicino al terzo gol con Govoni, davanti al portiere non riesce a concludere e si fa rimontare al momento del tiro. Di qui in avanti la partita va in letargo, con i rossoblù in controllo della partita. Da sottolineare al 40’ una bella combinazione tra Sarto e Chinappi, che entra in area e da posizione defilata impegna Bianconi. Nei minuti di recupero altra possibilità per il terzo gol ospite. Daniel conquista palla in attacco, si fa quaranta metri palla al piede, davanti al portiere si impappina e tutto sfuma. Il Casumaro mercoledì prossimo (ore 20.30) sarà di nuovo in campo per il recupero con il Monte San Pietro.

Franco Vanini