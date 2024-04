Promozione, Casumaro costretto a soffrire fino alla fine. In zona playoff la Portuense conserva un vantaggio di quattro punti. Il Consandolo è virtualmente salvo

In Promozione c’è gloria per tutte le ferraresi ad eccezione del Casumaro. Nei piani alti rimane invariata la lotta per i playoff, visti i successi di Portuense, Comacchiese e Mesola: i rossoneri sbancano il campo del Trebbo grazie a una tripletta dello scatenato Pierfederici, e mantengono quattro lunghezze di vantaggio sulle due dirette inseguitrici. Ai lagunari basta un gol di Tedeschi per avere la meglio dell’Anzolavino, mentre i castellani vincono 2-0 il confronto coi bolognesi del Fontanelice grazie alle reti di Ferrari e Braghiroli.

La Portuense rimane quindi al quarto posto, ma guadagna terreno sul Solarolo, fermato sull’1-1 dall’MSP Calcio e ora avanti di una sola lunghezza rispetto all’undici di Mariani. Il prossimo turno sarà decisivo in ottica playoff, visto lo scontro diretto tra Portuense e Mesola e la trasferta della Comacchiese sul campo del Casumaro.

Le ‘lumache’ lottano a Valsanterno contro la seconda della classe, passano addirittura in vantaggio dopo due minuti con Guernelli, ma subiscono poi la rimonta e a poco serve il gol di Nicoli al 93’ se non a ridurre lo scarto della sconfitta.

Per la truppa di mister Nardiello cambia poco nella lotta salvezza, considerato che i punti di distacco dal Fontanelice, attualmente salvo senza passare dai playout, rimangono quattro: a meno di clamorosi colpi di scena da qui alla fine, il cammino del Casumaro verso gli spareggi per non retrocedere sembra ormai indirizzato. Chi può festeggiare invece è il Consandolo, che grazie al perentorio successo per 3-1 sul campo del Placci Bubano è praticamente certo di restare in Promozione: sono nove infatti i punti di vantaggio sulla zona playout. Badije, Liri e Baglietti consegnano alla squadra di mister Dirani una vittoria che certifica una salvezza più che meritata al primo anno da neopromossa.

j.c.