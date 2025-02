Promozione. Casumaro, ennesimo rinvio. Ora i recuperi diventano tre

Ennesimo rinvio per il Casumaro. Altro stop ieri pomeriggio al "Merighi". E ora sono tre, record regionale.

"Il terreno di gioco era al limite – spiega il direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – tanto che secondo noi e anche secondo il Monte San Pietro si poteva giocare, la decisione è stata presa dalla terna arbitrale".

I tre recuperi mettono nei guai il club rossoblù: "E’ un grosso problema, ci toccherà giocare ogni tre giorni, a cominciare da mercoledì sera alle 20.30 a Porotto con la X Martiri (gara che venne rinviata la settimana scorsa per impaticabilità del campo di Porotto).

Domenica giocheremo con il Valsetta Lagaro, il mercoledì successivo altro recupero: giocheremo alle 18 a Sala Bolognese con la Valsanterno (match rinviato per nebbia al 17’ sullo 0-0).

In pratica saremo in campo neutro, perché il Crer voleva recuperare a ogni costo e Sala Bolognese è una località con meno nebbia di Casumaro e dispone di un campo in erba sintetica".

La squadra di mister Sergio Rambaldi poi se la vedrà in casa con la Comacchiese, mentre la partita rinviata ieri con il Monte San Pietro, "sarà recuperata con ogni probabilità il mercoledì successivo al derby con la Comacchiese.

Sarà un problema gestire i giocatori con tanti impegni ravvicinati. Molti giocatori lavorano e c’è sempre il rischio latente di infortuni".

Insomma, un tour de force vero e proprio, più da squadra professionistica che dilettantistica.

E ovviamente il rischio è di sovraccaricare muscoli ed energie della formazione casumarese, che dovrà quindi lavorare con molta attenzione durante la settimana per limitare al massimo il rischio di infortuni.

