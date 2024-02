Promozione. Casumaro non passa a Castenaso. Pareggio scialbo a reti inviolate

Atletico Castenaso

0

Casumaro

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Baietti, Alberti, Pappalardo, Arcesilai, Mazzoni, Garelli (35’ st Maddaloni), Vinjolli, Boni (41’ st Di Salvo), Capitanio, Bolelli (41’ st Negrini). A disposizione: Avino, Bergami, Frison, Meacci, Carlotti, Napolitano. All.: Mazzoni.

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Franceschini, Minarelli, Benini, Farina, Testoni, Ginesi, Guernelli (45’ st Rimondi), Barbieri, Cresta (30’ st Lazzarin). A disposizione: Manfredini, Pencarelli, Borsari, Corazzari, Vinci, Daniel. All.: Nardiello.

Arbitro: Biandronni di Forlì.

Note: ammoniti: Arcesilai (A), Franceschini (C), Cresta (C), Rimondi (C).

Brutta partita quella tra Atletico Castenaso e Casumaro. Bel punto per la truppa di mister Nardiello dopo un match veramente avaro di emozioni. La prima azione degna di nota è dei padroni di casa al 20’ pt., ma la conclusione di Bolelli non centra la porta. Risponde il Casumaro al minuto 27, tiro insidioso dalla distanza di Cresta che viene deviato in corner da un difensore. L’Atletico cerca diverse volte di buttare qualche pallone dentro l’area, ma l’unico tiro prima del duplice fischio è firmato ancora Bolelli, con Saccenti che respinge con un insolito colpo di petto.

Nella ripresa parte forte la formazione di mister Mazzoni, al 10’ st ci prova Vinjolli da ottima posizione dopo una bella azione personale, ma la sfera esce di pochissimo. Due minuti dopo risponde Benini, ma non inquadra la porta. Pochi istanti dopo è Testoni ad impegnare severamente Musiani, costretto a respingere la sfera in calcio d’angolo. Poi la partita diventa veramente brutta e nervosa, vola qualche cartellino giallo e nemmeno le sostituzioni danno la svolta e si trascina stancamente verso il triplice fischio finale. Per le lumache, come detto in precedenza, è un buonissimo pareggio che la mantiene appena al di sopra della zona play out contro una squadra che, ad oggi, si sta distanziando dalla zona play off. Importantissima sarà la sfida di domenica prossima, tra le mura amiche, contro l’Antonio Placci Bubano che, dopo aver battuto in rimonta il Fossolo, è rientrato ufficialmente in zona play out.