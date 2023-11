Promozione. Casumaro, un tris casalingo per scacciare i fantasmi

casumaro

3

trebbo

1

: Saccenti, Ribello, Franceschini (27’st Faggioli), Barbieri, Benini, Farina, Rimondi (25’st Lazzarin), Minarelli, Nicoli (44’st Bini), Vinci, Daniel. All. Testa.

TREBBO: Locchi, Corroppoli S (1’st Varchetta)., Corroppoli D. (27’st Fabbri), Innocenti, Arteritano, Puzzo (50’st Cinalli), Vespignani (45’st Castagnoli), Dadina, Puopolo, Scanabissi (1’st Mauro), Mezgour. All. Valtorta.

Arbitro: Ballardini di Faenza

Marcatori: 16’pt e 33’st Daniel, 5’st Minarelli, 10’st Mezgour.

Si interrompe la serie negativa dei rossoblù, una vittoria che ancora non scaccia i fantasmi playout, ma indirizza la formazione di Testa sulla buona strada. Al 16’ Casumaro in vantaggio: imbucata di Vinci per Daniel, che fa partire un bel diagonale che si insacca nell’angolo lontano. Al 45’ i padroni di casa potrebbero trovare il raddoppio. Barbieri raccoglie una corta respinta della difesa, il tiro è violento e sibila vicino alla traversa. La prima azione del secondo tempo porta la firma del nuovo entrato Mauro, Saccenti è reattivo e devia in angolo. Al 5’ il Casumaro raddoppia su un tiro-cross di Minarelli dalla trequarti, nessuno interviene sulla traiettoria tagliata, il pallone alla fine si infila sul secondo palo. Al 9’ è il Trebbo a rendersi pericoloso, sempre con il nuovo entrato Mauro, che mette in mezzo per Mezgour, Saccenti in tuffo salva il risultato. E’ l’avvisaglia del gol, che arriva subito dopo per merito di Mezgour. Al 19’ Trebbo vicino al pareggio su un tiro-cross di Puopolo che sbatte sulla traversa, e al 33’ il Casumaro la chiude con Daniel.