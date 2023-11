Promozione. Cattolica e Verucchio fanno il pieno

Cala il tris il Cattolica contro il Misano grazie ai gol realizzati da Galassi, Tamagnini e Battistoni. Tre punti in tasca nel turno infrasettimanale anche per il Verucchio che di misura lascia a secco il Due Emme grazie ai gol di Ponticelli e Michilli. Niente punti per Bellariva Virtus, Torconca e Stelle battute rispettivamente da Civitella, San Pietro in Vincoli e Fratta Terme.

Promozione. Girone D (10ª giornata): Bakia-Classe 2-0, Bellariva Virtus-Civitella 0-1, Cotignola-Cervia 3-2, Del Duca Grama-Forlimpopoli 2-0, Cattolica-Misano 3-0, San Pietro in Vincoli-Torconca 1-0, Sampierana-Faenza 2-2, Stella-Fratta Terme 0-1, Verucchio-Due Emme 2-1.

Classifica: Faenza 22; Fratta Terme 21; San Pietro in Vincoli 20; Sampierana 18; Del Duca Grama 17; Cattolica, Forlimpopoli 16; Bakia Cesenatico, Verucchio 15; Due Emme, Civitella, Classe 14; Misano 12; Bellariva Virtus 10; Torconca, Cotignola, Cervia 6; Stella 5.