Promozione. Centese scatenata, poker alla Portuense

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Quaquarelli, Kourouma, Aiello (15’st Grimandi), Sassu (33’st Rimondi), Bonvicini, Pirreca, Costantini (1’st Perelli), Bonacorsi. A disp: Grandi, Parola, D’Aniello, Fabbri, Govoni, Sanci. All. Di Ruocco.

PORTUENSE: Wange, Mariani, Sovrani (15’st Buriani), Di Domenico, Alberi, Masu, Simeoni (39’pt Rossi), Braghiroli, Fantoni (1’st Biasini), Mirontsev, Cocchi (1’st Zappaterra). A disp: Zappaterra, Rossi, Buriani, Dragotto, Sivieri, Biasini. All. Baiesi.

Arbitro: Andrea Musolesi di Bologna. Marcatori: 7’pt e 30’pt Costantini, 15’pt Braghiroli, 18’pt e 20’pt Quaquarelli, 45’pt (rig.) Mirontsev.

Note: ammoniti Mirontsev, Alberi, Braghiroli.

Non ce l’ha fatta a sovvertire il pronostico la Portuense, sconfitta con largo margine da una Centese che si è mostrata superiore, bissando il successo dell’andata. Padroni di casa al gran completo, ospiti senza i difensori Gaiani e Taroni, il centrocampista Renzi e capitan Formigoni. Biancocelesti reduci da una sconfitta nella trasferta di montagna a Gaggio con il Faro e i rossoneri da una convincente vittoria casalinga sul nuovo impianto in sintetico nello scontro diretto con l’Atletico Castenaso. Già al 7’ i biancocelesti erano in vantaggio per merito di Costantini, che si è fatto trovare pronto all’appuntamento con il gol. Bonacorsi conquista il fondo, mette un pallone invitante sul primo palo, Costantini impegna Wange, sulla respinta ribadisce in rete. La Portuense non ci sta e pareggia con una magistrale punizione di Braghiroli, che supera la barriera e si infila all’angolino. Il pareggio dura poco, breve giro di lancette e Quaquarelli riporta in vantaggio i suoi, anche lui su punizione. Costantini e soprattutto Pirreca, che non ha trovato il corridoio giusto davanti al portiere, potevano mettere a segno il terzo gol, ci ha pensato Quaquarelli che ha fatto centro al 20’. Alla mezz’ora la Centese mette al sicuro il risultato con Costantini, autore come Quaquarelli di una doppietta. Incursione di Bonarcosi sulla fascia, dal fondo serve un pallone invitante per l’attaccante, che non si fa pregare e insacca da sotto misura. Nel finale di tempo Mirontsev accorcia su calcio di rigore, riscattando l’errore dal dischetto con il Felsina. Supremazia della Centese anche nel secondo tempo. Gli uomini di Di Ruocco potevano arrotondare il risultato, mentre la Portuense nel finale di tempo ha colpito un palo con Braghiroli.

Franco Vanini