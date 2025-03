Promozione. Cerretese sfida cruciale. Oggi c’è il Pietrasanta

Snodo cruciale oggi nella stagione della Real Cerretese. Nella quartultima giornata del girone A di Promozione, infatti, i medicei ospitano questo pomeriggio alle 15 il Pietrasanta in uno scontro al vertice probabilmente decisivo. La squadra di mister Petroni comanda infatti la classifica con sei punti di vantaggio proprio sui versiliesi e dovesse vincere questa gara si metterebbe praticamente in tasca la promozione in Eccellenza. Le basterebbe poi non perdere nelle ultime tre gare, o vincerne almeno una per evitare pure il ritorno del San Giuliano che ha una partita in meno (rinviato il match di ieri a Forte dei Marmi).

All’andata vinse 2-0 il Pietrasanta, che ha però perso tre delle ultime cinque trasferte. Saltata la trasferta del Castelfiorentino United contro il San Miniato Romaiano, a causa della chiusura degli impianti di ieri per l’allerta meteo, nel girone B scende invece regolarmente in campo oggi il Montelupo. Alle 15 al Castellani gli amaranto ricevono l’Atletico Piombino, formazione che con 26 punti staziona all’undicesimo posto con sole due lunghezze di margine sulla zona play-out. I ragazzi di mister Lucchesi rincorrono invece il sogno play-off, ma hanno bisogno di vincere. All’andata finì 2-0 per i nerazzurri livornesi.