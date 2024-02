Promozione. Cerretese volitiva, ma paga i troppi infortuni

REAL CERRETESE

0

CASALGUIDI

1

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini, Grasseschi, Meucci, Lamberti, Mordaga, Pagliai, Fioravanti, Masoni, Bouhafa, Cerboni. A disp.: Nigro, Michelotti, Tramacere Falco, Menconi, Spinelli G., Lapi, Pisano L., Bosco . All.: Petroni.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Venturi, Ceccarelli, Martini, Mallardo, Paccagnini, Dani. A disp.: Niccolini, Robusto, Gaggioli, Tesi M., Sellaroli, Magazzini, Bonfanti Al., Bonfanti An., Spadi. All.: Benesperi.

Arbitro: Gianluca Noto di Pisa

Reti: 62’ Martini

CERRETO GUIDI - La Real Cerretese si presentava a questo appuntamento con una situazione molto critica e difficile visto i tanti infortuni che non hanno permesso a Michelotti, Melani e di Fedi. Tre elementi importanti della rosa locale. Nonostante queste assenze la Cerretese ha provato lo stesso, padrona del campo. Nel primo tempo sono proprio i locali ad imporre un predominio e a sfiorare il gol in più occasioni, negato dagli ottimi interventi di Fiaschi.

Nel secondo tempo è ancora la Real Cerretese che prova a condurre il gioco ma con qualche difficoltà in più rispetto alla prima frazione di gioco. Il Casalguidi si spinge in avanti e sfiora prima il gol con Ghimenti, negato da Battini (nella foto) che devia in corner, e sullo stesso calcio d’angolo è Martini che risolve una confusionaria mischia spedendo in rete il pallone del vantaggio.

La Cerretese prova a gettarsi in avanti alla ricerca del disperato pareggio, ma le azioni risultano poco convinte e molto confusionarie. La buona volontà non basta. Il sussulto finale arriva dai piedi di Bosco che nei minuti di recupero prova la deviazione vincente dagli sviluppi di una rimessa laterale, ma il suo destro viene fermato dal palo che gli nega la gioia personale e il possibile gol del pareggio. Il Casalguidi faticando ottiene un risultato importanti per gli sviluppi del campionato.