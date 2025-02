Promozione. Cervia beffato in zona Cesarini. Impresa Frugesport, Sparta tris

L’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione non ha portato fortuna al Cervia United. La formazione di mister Montanari ha infatti perso 0-1 in casa lo sconto diretto con la Fratta Terme. La beffa è arrivata in zona Cesarini. A decidere è stata la rete di Andreoli. L’ex attaccante del San Pietro in Vincoli ha firmato il gol-partita quando mancavano 2’ al triplice fischio. Con questo ko i gialloblù si sono fatti raggiungere al 4° posto a quota 44 dal Riccione. La zona playoff invece si è allontanata, anche se i giochi sono ancora tutti da fare, perché, per riattivare il meccanismo, basterebbe portare il ritardo dal Santarcangelo 3° della classe, da -9 a -6.

A proposito di Santarcangelo, la (mezza) impresa di giornata è quella messa a segno dal Classe che, sul campo dei riminesi, ha pareggiato 1-1, andando vicino al bottino pieno. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la formazione biancorossa è passata in vantaggio al 21’, con un destro di Polidori che ha trafitto Hysa. Nella ripresa, al 16’, i padroni di casa hanno pareggiato con Sorrentino, abile a trasformare il rigore concesso per atterramento di Zaghini. Il Classe non ha abbassato la guardia e ha continuato a proporsi in avanti, costruendo due occasioni. Al 26’, di nuovo Polidori, ha dato l’illusione del gol, colpendo l’esterno della rete, mentre al 37’, Savini ha costretto il portiere di casa ad un miracolo per neutralizzare la conclusione da distanza ravvicinata.

Nell’altro assalto alle squadre di vertice, è andata male al San Pietro in Vincoli, uscito sconfitto 4-0 sul campo della capolista Misano. La difesa schierata da mister Dino Del Mastio ha retto fino al 42’, quando Traini ha portato in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, lo Spiv ha provato a reagire, ma la prima della classe ha sfruttato il proprio potenziale offensivo, colpendo a ripetizione con Sartori (15’), Traini (17’) e Dhamo (49’).

Le buone notizie arrivano invece dalle squadre in lotta per la salvezza. Lo Sparta Castel Bolognese ha vinto 3-1 il fondamentale scontro diretto col Verucchio. I castellani sono passati in vantaggio al 6’ con Mainetti. Il raddoppio di Strazzari ha mandato le squadre al riposo sul 2-0. Nella ripresa, al 17’, il mediano ospite Urbinati ha riaperto il match, ma un minuto più tardi, Conti ha ristabilito le distanze.

Ha il sapore del risveglio tardivo, ma resta comunque una impresa degna di nota, il successo 1-0 della Frugesport a Forlimpopoli. La rete decisiva per il 2° successo esterno (4° stagionale) della matricola massese, l’ha firmato Negrini al 15’ del 1° tempo. A 9 turni dalla conclusione della regular season il ritardo della zona playout è di 10 punti.