Promozione. Cervia oggi in campo per riaccendere i playoff. Fruges, ultima chiamata per la salvezza

Nel campionato di Promozione, si giocano le gare della ventitreesima giornata (sesta del girone di ritorno). A tenere banco sono l’anticipo di oggi a Cervia e il derby di domani a Castel Bolognese. In coda, la Frugesport, fanalino di coda, è in pratica all’ultima chiamata per rientrare in gioco.

Cervia-San Pietro in Vincoli. Oggi, alle 15, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, i padroni di casa – quarti a quota 38, a -11 dal Fratta Terme e dunque a -6 dalla riattivazione del meccanismo del playoff – cercano di riprendere la marcia di 3 risultati utili consecutivi, interrotta col ko di Classe. Lo Spiv invece – 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 trasferte – difende il 9° posto e i 7 punti di margine sulla zona playout, che potrebbero però dimezzarsi in un batter d’occhio. Tra l’altro, gli ospiti, che sono in vantaggio nel computo degli ultimi 16 scontri diretti (7 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte), dovranno rinunciare a Santucci e Soldati, squalificati per un turno. Fari puntati sul bomber di casa Manuele Pasolini, autore di 14 reti, di cui 3 su rigore, vicecapocannoniere del girone D. All’andata il Cervia piazzò il colpaccio esterno di misura 1-0, grazie al gol di Alberani alla fine del 1° tempo.

Sparta Castelbolognese-Classe. Domani, alle 14.30, al ‘Bolognini’, si gioca un derby pressoché inedito (solo 2 precedenti). I padroni di casa, usciti dalla zona playout a suon di vittorie esterne (3 nelle ultime 4 trasferte), hanno appena interrotto un periodo positivo con lo scivolone di Fratta Terme. Il Classe invece, 8° in solitaria a quota 35, è definitivamente uscito dai radar della zona pericolo e si propone ora come mina vagante del girone D. Oltre a Polidori jr, fra gli ospiti è squalificato anche Stefani, mentre fra i padroni di casa è Tirello a dover scontare una giornata di stop. All’andata, il Classe vinse senza troppi problemi 3-1, sfruttando le reti di Andreani e Andalò nel primo tempo. Nella ripresa, di nuovo Andreani firmò il tris con la doppietta personale. Solo al 93’, Bertocchi segnò la rete della bandiera.

Bellariva-Frugesport. Domani, alle 14.30, a Rivazzurra di Rimini, va in scena una sorta di spareggio anticipato. Il fanalino di coda Frugesport (10 punti), ha a disposizione un solo risultato per cercare di risucchiare il Bellariva (penultimo a quota 15) e rientrare in gioco per evitare la retrocessione diretta. All’andata il Bellariva espugnò Fruges con un rotondo 3-0. Domani, alle 14.30, sugli altri campi: Forlimpopoli-Diegaro, Santarcangelo-Civitella, Misano-Riccione, Savignanese-Edelweiss Forlì, Stella Rimini-Bakia Cesenatico, Verucchio-Fratta Terme.