Promozione. Cervia ospita il Classe
Nel campionato di Promozione, dopo il turno infrasettimanale, si giocano domani, alle 14.30, le gare dell’undicesima giornata di andata. Nel girone D, il campo principale è il ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove l’imbattuto United Cervia ospita un Classe in ripresa.
I padroni di casa, secondi della classe a -3 dalla capolista Savignanese, ma con una gara in meno, sono reduci dal 2-2 di Cesenatico contro il Bakia e puntano in alto. Il Classe, nonostante l’ultimo posto a quota 3 senza vittorie all’attivo, e nonostante il -4 dalla zona playout, è annunciato in ripresa. Oltre ai 2 pareggi consecutivi, le quotazioni sono in netto rialzo per il recente arrivo in panchina di Paolo Mariani, grande esperto della categoria, oltre che ex biancorosso nella stagione 92-93. Il bilancio degli scontri diretti degli ultimi 20 anni è favorevole ai cervesi, che conducono con 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.
Altra sfida interessante è quella di San Pietro in Vincoli, dove arriva il Riccione. I padroni di casa, undicesimi a quota 10 puntano ad abbandonare la zona calda a ridosso dei playout.
L’impegno è probante perché il Riccione, nono con 14 punti, viene da 2 vittorie e un pareggio senza subire reti: non sarà dunque facile.
La Reno osserva il proprio turno di riposo, mentre il Bagnacavallo, 14° con 7 punti e impegnato nella lotta per evitare i playout, ospita il Diegaro, nobile decaduta che comunque viaggia al 10° posto con 12 punti. Sarà una sfida tutta da gustare.
Nel girone C, anche lo Sparta Castelbolognese, 9° con 13 punti, osserva lo stop imposto dal proprio calendario.
