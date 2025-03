Promozione. Cervia vuole i playoff

Si giocano oggi pomeriggio alle 14.30 le gare della ventinovesima giornata (tredicesima del ritorno) nel campionato di Promozione.

Santarcangelo-Cervia United. È lo scontro al vertice. Se il Cervia, 5° della classe a quota 49, ambisce a tornare in ballo per i playoff, ha un solo risultato a disposizione. I riminesi invece, sono al 3° posto con 60 punti, vantano il miglior attacco del girne D (59) e hanno nel mirino addirittura la vetta, distante appena 3 lunghezze. All’andata il Santarcengelo espugnò il ‘Todoli’ con 2 gol nella prima mezzora.

Forlimpopoli-Classe. I biancorossi, reduci da 4 risultati utili consecutivi, stanno vivendo un momento felice, che li ha portati fuori dalla zona calda, praticamente in maniera definitiva. L’occasione per allungare il passo è ghiotta, ma ci sarà da fare i conti con la voglia degli artusiani di uscire dalla zona playout, distante 5 punti. All’andata il Classe vinse 2-0 con reti di Savini e Andalò nella ripresa. Squalificato mister Polidori.

Misano-Sparta Castel Bolognese. In chiave salvezza, i castellani salgono nella tana della capolista solitaria, dovendo gestire un tesoretto di 6 punti sul Forlimpopoli. Il Misano è salito di nuovo in vetta da solo nonostante un ruolino di marcia poco redditizio, ovvero 1 punto nelle ultime 2 giornate.

Savignanese-San Pietro in Vincoli. È uno scontro diretto che mette in palio punti importantissimi per la tranquillità. I padroni di casa, sono al 13° posto e devono tenere d’occhio il Verucchio, 16° a -9 e in zona retrocessione, ma potenzialmente in grado di riattivare il meccanismo del playout se la distanza dovesse ridursi a 6 lunghezze. Lo Spiv, che all’andata vinse 3-0, viaggia un gradino sopra, a quota 33, me deve rinunciare allo squalificato Garavelli.

Rinviata Frugesport-Edelweiss Forlì. Sugli altri campi: Bakia Cesenatico-Riccione, Bellariva-Verucchio, Diegaro-Civitella, Stella-Fratta Terme.