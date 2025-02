Promozione. Chiantigiana ko. E’ sempre più in zona playout

Chiantigiana

S. Piero a Sieve

CHIANTIGIANA: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Fabbrini, Posarelli, Machuca, Mulas, Marchi, Batoni, Milanesi, Annunziata. Panchina: Baldi, Ballerini, Ticci, Tosi, Costanti, Galassi, Mazza G.. Allenatore Zanelli

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Cassai S., Cassai N., Pozzi, Bencini, Frilli, Galeotti, Gori, Campagna, Baroncelli, Algerino. Panchinq: Rita, Impemba, Zanieri, Galli, Fedele, Bonifazi, Santilli, Jori. Allenatore Signorini.

Arbitro: Kercaj di Pistoia (Napolano e Latini).

Reti: 15’ Bencini.

PIANELLA - Ennesima sconfitta casalinga per una Chiantigiana che non sa più vincere e che si ritrova sempre più in zona playout. Senza gli squalificati Conforti e Minucci gli amaranto sono andati subito sotto per il gol, un po’ fortunoso, di Bencini al 15’ del primo tempo. La formazione di casa ci ha provato, specie nella ripresa, senza però impensierire più di tanto Sequi. Il San Piero a Sieve col minimo sforzo ha quindi portato a casa l’intera posta.