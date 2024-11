Promozione. Classe, blitz a Savignano. Scivola il Cervia United. Spiv indenne col Diegaro

I risultati dell’11ª giornata hanno messo in vetrina il Classe che, col 2-1 corsaro al ‘Capanni’ di Savignano, ha conquistato il 3° risultato utile di fila (seconda vittoria consecutiva). Decisiva è stata la doppietta di Scoglio firmata a metà del 1° tempo (25’ e 35’). Nella ripresa, la Savignanese ha cercato di organizzare la rimonta, arenatasi però al gol di Bernardi al 35’. Con questo ruolino di marcia, la formazione di mister Christian Polidori è salita all’8° posto con 17 punti, a -1 dalla zona playoff. Il Cervia United è invece scivolato 2-0 a Misano, nello scontro diretto che metteva in palio punti pesanti per la lotta al vertice. L’undici di mister Montanari, ora 5° a quota 18, a -5 dalla capolista Bakia Cesenatico, ha fatto la voce grossa nel 1° tempo, confezionando diverse occasioni da rete. Al 38’ ha avuto anche la concreta opportunità di sbloccare il risultato, ma Pasolini ha calciato alto il rigore che si era procurato. Che non fosse giornata, si è capito al 7’ della ripresa, quando Tisselli – fra i migliori in campo – è stato costretto al forfait per infortunio. Di lì a poco il Misano è passato in vantaggio con Traini (13’). Poi, al 23’, il Cervia è rimasto in 10 per l’espulsione dell’attaccante Federico Mazzarini. A quel punto, i padroni di casa hanno continuato a produrre gioco in chiave offensiva, fino al 33’, quando il fallo di Marangoni su Gravina ha indotto l’arbitro a concedere il rigore per il Misano. La trasformazione dello stesso Gravina ha, di fatto, chiuso il match. Il San Pietro in Vincoli ha dato prova di grande carattere, tornando con un punto dalla difficile trasferta di Martorano contro il Diegaro. Al gol lampo di Longobardi (3’), lo Spiv ha replicato al 20’ col rigore trasformato da Bottini. Il nuovo vantaggio dei cesenati firmato ancora da Longobardi (35’), è stato pareggiato al 22’ della ripresa da Borgini, sempre con un tiro dagli 11 metri. La formazione di Del Mastio, che sta attraversando un gran momento (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate) è decima con 14 punti a +3 sulla zona playout. Quattro minuti di sbandamento, fra l’11’ e il 15’ della ripresa sono costati il ko allo Sparta Castel Bolognese, uscito sconfitto 2-0 nello scontro diretto col Bellaria. I castellani – 2 punti nelle ultime 6 giornate – restano al terzultimo posto a quota 7. Settimo ko consecutivo invece per la Frugesport che, nel match casalingo perso 1-2 contro il Riccione, si è svegliata troppo tardi col gol di Mambelli (40’ del 2° tempo), dopo le reti ospiti in avvio di ripresa di Hassler (6’) e Mambelli (18’). La matricola massese resta al penultimo posto con 3 punti, a -4 dalla zona playout.