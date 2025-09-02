Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa

In Promozione il colpaccio di giornata è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che contro ogni pronostico sbanca Bentivoglio fermando subito la corsa di una delle favorite per la vittoria del campionato. I ‘torelli’ del nuovo mister Ferrari soffrono le scorribande dei padroni di casa, che però sciupano troppo e si fanno trovare impreparati su due azioni di contropiede: il mattatore di giornata per il Masi è Maistrello, autore di una doppietta che fa sorridere la società del patron Quarella, che parte con il piede giusto dopo un’annata travagliata. Pareggio casalingo per la Centese, capace di rimontare il doppio svantaggio con lo Sparta Castelbolognese: all’intervallo è 1-2 al "G&G Stadium", ma nella ripresa i biancazzurri escono dagli spogliatoi con la faccia giusta e riacciuffano il pari grazie alla rete di Toffano, arrivata dopo il colpo di testa di Grimandi. Girandola di emozioni a Casumaro nel 3-3 tra le ‘lumache’ ed il Felsina: quattro gol nei primi venti minuti, col Casumaro sotto 3-1, poi ci pensa una doppietta dell’eterno Benini a regalare ai suoi un pari importante per il morale e la classifica. Minimo sforzo e massimo risultato per la X Martiri, a cui basta un gol di Felice per avere la meglio del Petroniano: i ragazzi di mister Bolognesi trovano il vantaggio e gestiscono fino agli istanti finali, mostrando solidità e cinismo. Il neopromosso Gallo infine lotta con le unghie e con i denti nel suo esordio in Promozione, ma deve alzare bandiera bianca sul campo del Valsetta Lagaro.

j. c.