Promozione. Colpo esterno del Pietrasanta. Battuto il neo-promosso Jolo

Jolo

1

pietrasanta

3

JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (82’ Scozzari) Ascolese, Marchio (80’ D’Alò) Tomberli (55’ Vannini) Verdi (70’ D’Agati) Rossi (55’ Rozzi). (A disp.:Giusti, Torcasso, Ruscillo, Lo Iacono). All. Ambrosio.

PIETRASANTA: Gega, Da Prato, Della Pina, Aquilante, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, Remedi, (82’ Ceciarini), M. Ricci (82’ Mancini) Sacchelli (68’ Fioretti). (A disp.: Pucciarelli, Fattorini, Coselli, Moriconi, Sessa, Attinasi). All. Tocchini.

Arbitro: Cornello di Firenze (Azze-elarab Amzi di Firenze e da Annalisa Cauteruccio di Firenze).

Reti: 3’ M. Ricci (P); 53’ Laucci (P), 70’ Remedi (P), 90’ Vannini (J).

PRATO – Colpo esterno del Pietrasanta sul campo della neopromossa Jolo. Una sfida che alla vigilia presentava non poche insidie che sono state spazzate vie dai versiliesi che a inizio gara hanno impresso la prima svolta al match andando subito in vantaggio.

Al 3’, infatti Mirco Ricci ha sfruttato le proteste degli uomini di Luigi Ambrosio per un intervento su Tomberli non giudicato falloso dall’arbitro per segnare indisturbato (o quasi) sul ribaltamento di fronte a un’azione dei padroni di casa, cui l’inesperienza, forse, ha giocato un brutto tiro. Ma il Pietrasanta su quell’iniziale gol di Ricci ha saputo costruire le sue fortune e portato a casa un risultato molto importante per la classifica. Il Pietrasanta ha infatti potuto interpretare la partita a suo piacimento, abbassando i ritmi di gioco, palleggiando per far stancare gli avversari e abbassando il baricentro per far scoprire gli gli avversari per poterli pungere in contropiede.

Riuscendo a fare male con le ripartenze, come quando al 53’ Laucci ha raddoppiato con un tiro dal limite ad incrociare molto bello e imparabile. Lo Jolo aumenta la pressione, ma per colmare il divario è costretto a scoprirsi ancora di più e Remedi a quel punto ne approfitta per calare il tris. Prima del triplice fischio c’è il tempo per il gol della bandiera dei padroni di casa siglato dal subentrato Vannini, che accorcia di testa su assist di Melani fissando il punteggio sul 3-1 finale che non fa una grinza e che il Pietrasanta ha dimostrato di meritare.