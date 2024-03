Promozione. Colpo esterno della Lampo. Maiorana stende il Viaccia

viaccia

lampo meridien

VIACCIA Biancalani, Melani, Querci (dal 30’ st Batacchi), Martin, (dal 15’ st Michelozzi) Carlesi, Maiorino, Sforzi, Medini, Tomberli (dal 26’ st Fedele), Servillo (dal 15’ st Wahabi), Rozzi. All. Ambrosio.

LAMPO MERIDIEN Tirabasso, Simi, D’Angelo, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Bonni, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi (dal 36’ st Del Fa).

All. Magrini.

ARBITRO Menichini di Viareggio.

MARCATORI Servillo al 26’, Bonni al 39’ st; Maiorana al 32’ e 47’ st.

Il Lampo Meridien conquista un importante vittoria esterna, andando ad espugnare il difficile campo del Viaccia. I ragazzi di mister Federico Magrini hanno disputato una bella partita, meritando alla fine dei novanta minuti il successo pieno. Tre punti guadagnati che permettono alla Lampo Meridien di salire diverse posizioni nella classifica generale: la squadra adesso è sesta con 37 punti, a meno tre dalla zona playoff.

E dire che la partita si era messa male. Infatti, il Viaccia era riuscito a passare in vantaggio con una rete di Servillo e trovarsi in svantaggio contro una formazione tonica e agguerrita, che per di più gioca sul campo amico, non è una situazione facile da ribaltare. La Lampo Meridien ha però avuto la forza di reagire immediatamente e dopo appena tredici minuti ha raggiunto il pari con Bonni.

Nella ripresa il centrocampista Maiorana è diventato protagonista della gara, salendo in cattedra e segnando due reti, di cui l’ultima in pieno recupero, che hanno permesso alla sua squadra di aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Domenica prossima il Lampo Meridien giocherà ai Giardinetti contro il Maliseti Seano: c’è da dare continuità per inseguire le zone alte.

Massimo Mancini