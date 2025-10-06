Promozione. Colpo Faro Gaggio, sbanca Bentivoglio

Sembra non volersi esaurire l’inaspettata crisi di risultati del Bentivoglio. Indicata in estate dagli addetti ai lavori come l’assoluta favorita per la vittoria finale, la formazione rossoblù è infatti caduta 2-0, tra le mura amiche, contro un ottimo Faro Gaggio, con la classifica che, attualmente, parla del magrissimo bottino di quattro punti raccolti in cinque partite.

Umore diametralmente opposto, invece, in casa Faro che, grazie a questo successo, si è portato al secondo posto in classifica a pari-merito con l’assoluta sorpresa di questa prima parte di stagione Casumaro (che ieri ha riposato). L’altro big match di giornata – che ha visto sfidarsi l’Msp e la Centese – si è concluso con il punteggio di 1-1 mentre il Valsanterno, pur avendo dovuto faticare più del previsto, ha avuto la meglio 2-1 del Gallo e, approfittando del turno di riposo del Casumaro, si è ora portato in solitaria in vetta alla classifica.

Ma restando alle altre compagini di casa nostra, il Petroniano ha impattato 1-1 sul terreno di gioco della Dozzese mentre l’Atletico Castenaso ha pareggiato con lo stesso punteggio in casa dello Sparta Castelbolognese.

Sesta sconfitta in altrettante partite di campionato, infine, per il giovanissimo Granamica che, in vantaggio contro i X Martiri, ha subìto la rimonta ferrarese culminata con il 2-1 finale. Nell’altra sfida salvezza di giornata il Masi Torello Voghiera ha regolato 2-1 i modenesi della Virtus Castelfranco.

Nicola Baldini