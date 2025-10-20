Promozione. Colpo grosso a Fiesole per l’Acquaviva che fa bottino pieno

FIESOLE

0

ACQUAVIVA

1

FIESOLE: Mariotti, Frroku, Silli, Biondi, Lazzeri, Picchi, Rafanelli, Russo, Olivieri, Raimondi, Graziani. Allenatore: Lelli.

ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Muccifori, Laudani, Leonardi, Pandolfi, Bianchi, D’Antonio, Borgheresi (68’ Landi) Cappelli, (57’ Contemori), Fiorilli (80’ Rihani), Biscaro Parrini (29’ Ferretti). Allenatore: Cresti.

Rete: 42’ st Picchi (autorete).

FIESOLE - Colpo grosso dell’Acquaviva, che nel finale di partita grazie a un’autorete sbanca il terreno del Fiesole. Ouverture con pericolo da parte della squadra di casa: Graziani si libera al tiro in area e coglie la traversa. Pericolo scampato per gli ospiti che si fanno immediatamente sotto: al 3’ per l’Acquaviva cross di Muccifori, testa di Biscaro Parrini e deviazione in angolo. Gran parata di Santicioli Guerri, che respinge il destro di Raimondi e mantiene imbattuta la propria porta. Brividi per un fendente dalla distanza di Picchi, che finisce perà alto di poco. All’87’ l’episodio decisivo che consegna l’importante vittoria all’Acquaviva: punizione dal vertice destro dell’area locale. Ferretti calcia forte in area, deviazione verso la propria porta del difensore fiorentino Picchi e palla in rete per il successo del team di Cresti. Tre punti d’oro per la formazione senese.