Promozione: colpo in trasferta del Ponte Buggianese
Rugiati regala tre punti per la corsa playoff. Il Luco non riesce a rimettersi in carreggiata.
LUCO
0
PONTE BUGGIANESE
1
LUCO: Falsettini, Mengozzi, Trotta, Pieri, Maruccelli Te., Buzzigoli, Morozzi, Privitera, Turini, Serotti, Parri. A disp. Foschi, Rossi, Maruccelli To, Bini, Lemmi, Nicolosi, Pelagatti, Becchi, Nikaj. All: Falli.
PONTE BUGGIANESE: Calu, Fanti, Grasseschi, Zocco, Sanzone, Bandoni, Musteqja, Rosati, Bicchieri, Viola, Rugiati. A disp. Matteucci, Aiazzi, Cirasella, Fiumicino, Bellandi, Negara, Fruzzetti, Chelini. All. Falivena.
Arbitro: Galante di Pontedera.
Rete: 10’ pt Rugiati.
Il Ponte Buggianese torna alla vittoria, imponendosi sul difficile campo del Luco grazie al gol siglato da Rugiati.. La gara si mette subito in discesa per i pontigiani, che la sbloccano al 10’: Mengozzi perde palla sulla fascia destra, grazie all’ottima pressione portata avanti dagli esterni biancorossi; la sfera arriva così a Rugiati, che trafigge Falsettini, portando il Ponte Buggianese in vantaggio. Nella ripresa i biancorossi continuano ad attaccare, e a mettere alle corde il Luco, che comunque prova a reagire, senza però riuscire a trovare la via del gol. A fine gara esplode la gioia della squadra guidata da mister Falivena, che festeggia il ritorno al successo in campionato dopo quasi un mese. I dieci punti fin qui conquistati, permettono ai biancorossi di mantenere il quinto posto nella classifica del girone A di Promozione, a sei lunghezze di distanza dalla capolista Lampo Meridien.
Simone Lo Iacono
