Promozione. Colpo X Martiri a Bentivoglio. I porottesi sono in zona playoff

BENTIVOGLIO: Albertazzi, Cacciapuoti (26’ st Sofri), Cioni (42’ st Balboni), Perelli (37’ st Bisteghi), Quaquarelli, Di Giulio, Minelli (2’ st Speculato), Righetti, Pirreca, Anatriello, Di Stefano (15’ st Parmeggiani). A disposizione: Lipparini D., Pavan, Mezzetti, Sarghi. All.: Melotti.

X MARTIRI: Aleotti, Bini, Berveglieri, Meli, De Cristofaro (33’ st Artioli), Aguiari, Gjoni (29’ st Zardi), Panzetta, Manfredini (43’ st Munari), Felice (2’ st Zouaghi), De Angelis (41’ st Bonetti). A disposizione: Morini, Benini, Marazzina. All.: Bolognesi.

Arbitro: Sirotti di Cesena.

Rete: 16’ st rig. Gjoni (X).

Note: ammoniti: Di Giulio (B), Pirreca (B), Anatriello (B), Parmeggiani (B), Gjoni (X), Felice (X), Zardi (X). Espulso: Anatriello (B) al 24’ st.

Una vittoria preziosa e di carattere per la X Martiri, che espugna il campo del Bentivoglio con il punteggio di 1-0, conquistando tre punti fondamentali in ottica classifica. La squadra di mister Bolognesi approccia la gara con ordine e compattezza, cercando di contenere le iniziative dei padroni di casa e colpire in ripartenza. Dopo un avvio equilibrato, gli ospiti crescono alla distanza e, al 16’ del primo tempo, trovano il gol del vantaggio: Gjoni Luiz è freddissimo dal dischetto e realizza il rigore che decide la partita. Il Bentivoglio prova a reagire ma trova davanti a sé una difesa solida, guidata con esperienza da Berveglieri e Meli, sempre attenti nelle chiusure. A centrocampo, De Cristofaro e Aguiari garantiscono equilibrio e corsa, mentre in avanti Manfredini e De Angelis provano a rendersi pericolosi in contropiede. Nella ripresa la X Martiri gestisce il risultato con maturità, soffrendo il giusto e ripartendo con intelligenza.

Determinante anche la prestazione del portiere Aleotti, autore di un paio di interventi decisivi. Nel finale cresce la tensione, con qualche fallo di troppo e qualche ammonizione in più, ma i ragazzi di Bolognesi restano compatti. Il Bentivoglio ci ha provato fino al triplice fischio ma i porottesi hanno saputo resistere portandosi a casa una vittoria meritata, frutto di sacrificio, organizzazione e spirito di squadra: la X Martiri dimostra così di poter competere con chiunque e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.