Promozione. Comacchiese, decisivo Marongiu. Tre punti e ora zona playoff

FONTANELICE: Maniglio, Raffellini, F. Dardi (25’ st Carapia), Morsiani (1’ st M. Gatti), Pagani, Strazzari, Viola, Ragazzini (30’ st Baldisserri), A. Dardi, L. Gatti, Carettini (40’ st Muvumbi). A disposizione: Cagnani, Galassi, Morotti, Zannerini, Bertini. All.: Sanò.

COMACCHIESE: Fogli, Fantinuoli, Rizzo, De Angelis (15’ st Angelini), Alberi, Marcolini, Neffati (25’ st Bushi), Folegatti, Tedeschi, Marongiu, K. Centonze. A disposizione: Farinelli, Grassi, Cavallieri, Negri, De Giorgi, Fantini, M. Centonze. All.: Bresciani.

Arbitro: Asaro di Finale Emilia.

Reti: 41’ e 49’ Gatti (F), 16’ K. Centonze (C), 21’ Marcolini (C), 62’ Marongiu (C).

Note: ammoniti: Morsiani (F), Pagani (F).

Successo esterno della Comacchiese sul campo della Fontanelice, che lancia i ragazzi di Bresciani al quinto posto in classifica a quota 30 punti, a tredici lunghezze dall’Osteria Grande e in zona playoff. Approccio arrembante della squadra ospite che poco dopo il quarto d’ora del primo tempo trova il vantaggio. Pressing di Tedeschi fruttuoso che porta al recupero di un bel pallone a centrocampo, pulito da Neffati che dalla sinistra lascia partire un bel traversone sul quale si fa trovare pronto Centonze che insacca in rete. Poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Marcolini stacca di testa e sigla il raddoppio. Alla mezzora la Comacchiese si divora il colpo del ko sempre con l’indomabile Centonze K., ma il suo destro coglie il palo. Gol sbagliato, gol subito: la Fontanelice pesca la giocata che riapre la gara con Ragazzini che ci prova dalla distanza. Il suo tiro deviato dalla mano dell’incolpevole Alberi. Per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore. Gatti s’incarica della battuta trasformando il penalty. All’intervallo 2-1 per gli ospiti. Ad inizio ripresa arriva subito il pareggio: De Angelis appoggia un innocuo pallone a Fogli, il quale sbaglia il rinvio regalando la biglia Gatti. L’attaccante in solitaria s’invola verso la porta ed freddo a punire l’estremo difensore ospite. Un pareggio giusto ma che sa di beffa per la Comacchiese, che con un moto d’orgoglio ricomincia ad attaccare con veemenza. E capitan Marongiu con un tap-in va in gol portando la sua squadra in vantaggio.