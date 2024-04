Promozione. Comacchiese di misura, decide ancora Tedeschi

comacchiese

1

anzolavino

0

COMACCHIESE: Tiengo, Grassi, Biolcati (52’ Rizzo), Cavalieri D’Oro (55’ Fantini; 76’ Bushi), Albieri, Marcolini, Centonze K., De Angelis, Tedeschi (67’ De Giorgi), Marongiu (55’ Luciani), Folegatti. Allenatore: Bresciani.

ANZOLAVINO: Gagliardi, Vallasciani (58’ Naini), Migliacci (69’ Bertinelli), Martino, Bettini (82’ Barattini), Benuzzi (62’ Colace), Mattioli, Masetti (69’ Caba), Scaglione, Scalise, Ezechia. Allenatore: Longo.

Arbitro: Torrisi, sez. di Ferrara. Marcatori: 29’ Tedeschi.

Not: ammoniti Biolcati, Rizzo e Bettini. Espulso il dirigente accompagnatore Cosenza dalla panchina.

– Nel vecchio ma sempre affascinante "Ider Carli", vista l’indisponibilità del "Raibosola" nell’occasione, sotto un sole pressoché estivo, la Comacchiese ha battuto, anche se con il minimo scarto, l’Anzolavino, penultimo in classifica, rimanendo in scia delle prime quattro. Partita non brillantissima, i portieri non vengono chiamati spesso in causa e si gioca molto a metà campo. La prima occasione degna di nota è dei padroni di casa, con un diagonale di Tedeschi al 10’ che esce, ma l’occasione è ben confezionata. Al 14’ è Centonze K., il più vivace dei suoi, ad arrivare alla conclusione, Gagliardi non si lascia sorprendere. Al 29’ Centonze riesce a servire in mezzo all’area Tedeschi, che insacca il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa la Comacchiese sembra cercare il raddoppio con più insistenza. Ci prova al 53’ con Tedeschi che spara alto da buona posizione. Poi, 56’, una punizione di Marongiu nei pressi del vertice destro dell’area avversaria fa correre qualche brivido al portiere ospite e ai suoi, uscendo non di molto. I cambi non sortiscono grandi effetti dalla parte dei lagunari che provano a controllare, danno invece un po’ più di brio agli ospiti, che fino alla fine vanno alla ricerca del pari, senza successo.

Cinzia Boccaccini