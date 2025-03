Promozione. Comacchiese e Valsetta sprecano il regalo del Mesola

Continua a regalare risultati incredibili il girone C di Promozione. Per l’ennesima volta in questa lunga e ‘pazza’ stagione, là davanti non ha vinto praticamente nessuno, con la classifica che, cortissima, parla ora di sei squadre distanziate da appena sei punti. Insomma, ci aspettano sei giornate dove può succedere di tutto e dunque spettacolari anche a livello di incognite.

A proposito di risultati a sorpresa, il Faro Gaggio ha battuto 2-1, tra le mura amiche, la capolista Mesola, con la seconda Comacchiese e la terza Valsetta Lagaro che non sono riuscite ad approfittare di questo ko della prima della classe visti i rispettivi pareggi a reti bianche maturati sui campi di Felsina e Portuense Etrusca.

Unica a sorridere al termine di questo turno è il Bentivoglio che, grazie al successo di misura (1-0) centrato in anticipo sul terreno di gioco del Trebbo e anche al netto del concomitante pareggio (2-2) del Valsanterno in casa della Centese, si trova ora al terzo posto, a pari-merito con il Valsetta, a sole due lunghezze di distacco dalla vetta.

Venendo alla parte sinistra della classifica, il Petroniano ha impattato 1-1, a domicilio, contro il Masi Torello e, lo stesso punteggio, lo ha raccolto l’Atletico Castenaso contro i X Martiri. Fondamentale vittoria salvezza, infine, per lo Junior Corticella che, al ‘Biavati’, ha battuto 4-0 la squadra più in forma del campionato Msp.