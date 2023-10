Promozione. Comacchiese, tutto nella ripresa. Col Felsina va sotto e rischia più volte, ma con Neffati e Angelini la ribalta

Felsina

1

Comacchiese

2

FELSINA: Bertocchi, Magli, M. Grande, Satalino, M. Cristiani, Blandamura, C. Cristiani (21’ st Frau), Dozzi (37’ st Badiali), Gentilini (30’ st Zaccherini), Betti (23’ st Caniato), Crisci. All.: Ansaloni.

COMACCHIESE: Farinelli, Biolcati, Rizzo, De Angelis, Alberi, Folegatti, Luciani, Marongiu, De Giorgi, Neffati, K. Centonze. All. Bresciani

Arbitro: Spagnoletti di Ravenna.

Reti: 34’ pt Crisci (F), (C), 28’ st rig. Neffati (C), 33’ st Angelini (C).

Note: ammoniti: M. Cristiani (F), Betti (F), Crisci (F), Zaccherini (F), Rizzo (C), Folegatti (C), Neffati (C), Tedeschi (C). Espulso: M. Cristiani (F) al 49’ st.

La Comacchiese espugna il campo del Felsina e mette la freccia. Si sfidano due squadre a parimerito in classifica a 13 punti e ancora in pieno playoff. Iniziano meglio i padroni di casa, già al primo minuto, con una discesa di Betti sulla fascia destra, si accentra e tira, ma non inquadra la porta. Al 34’ Crisci punta il suo marcatore, va sul sinistro e lascia partire un tiro molto forte all’incrocio dei pali alla sinistra di un incolpevole Farinelli. Il secondo tempo inizia come il primo, al 2’ su angolo battuto da Crisci, Cristiani centra in pieno di testa il primo palo a portiere battuto. Le occasioni per il Felsina si moltiplicano, ma al 26’ Tedeschi entra in area su lancio di Neffati e va ad incrociarsi con Blandamura cadendo in area, e l’arbitro decreta calcio di rigore. Dagli undici metri Neffati trasforma con tiro rasoterra a fil di palo. Pochi minuti dopo, al 33’, Blandamura spazza l’area di rigore, Angelini (nella foto) riceve palla centralmente al limite dell’area e lascia partire un tiro a giro che entra all’incrocio alla sinistra di un incolpevole Bertocchi. Da qui alla fine è un assedio del Felsina, che però non riesce a pareggiare.