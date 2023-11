Promozione. Consandolo raggiunto nei minuti di recupero: la rete arriva da un calcio d’angolo

CONSANDOLO

2

MSP CALCIO

2

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Castelli, Bianconi, Liri, Gaiani, Rimondi Morona, Colino (60 Fabbri), Giberti (52’ Gentili), Badjie (80’ Dell’Isola). All. Dirani.

MSP CALCIO: Paqini, Zannoni, Dalmonte ((71’ Tartarelli), Fratti, Comastri Simone, Rotatori, Hinek, Dondi (67’ Gogliormella), Bartolini, Constandache, Donvito. All. Brunetti.

Arbitro: Torrisi di Ferrara.

Marcatori: 30’ (rig.) Colino, 63’ Bartolini, 74’ Badjie, 94’ Constandache.

Note: ammoniti Giberti, Gaiai, Hinek.

Sfuma al fotofinish la vittoria del Consandolo, raggiunto direttamente su calcio d’angolo. Dopo una fase di sterile predominio territoriale, alla mezz’ora i padroni di casa sbloccano la gara su calcio di rigore trasformato da Colino. Al 32’ contropiede bolognese, Lesi in uscita sventa. Altra opportunità ospite al 45’: Donvito davanti al portiere si incarta e non riesce a concretizzare la facile opportunità. Il secondo tempo si apre con una punizione dal limite di Liri, che sibila vicino al palo. Al 53’ è Colino a salire in cattedra, si fa largo all’altezza della lunetta poi lascia partire un gran tiro all’angolo, Paqini si salva con l’aiuto del palo. Al 60’ Msp pareggia: su calcio d’angolo Bartolini è dimenticato libero sul secondo palo e incorna in rete da pochi metri. Al 70’ si accende una mischia furibonda nell’area bolognese, batti e ribatti senza che nessuno del Consandolo riesca a trovare il corridoio giusto. Ci riesce Badjie al 74’, di testa su corner calciato da Rimondi. Nell’ultimo minuto di recupero gol grottesco della Msp, su calcio d’angolo Lesi sbaglia l’uscita e il pallone si insacca in rete.