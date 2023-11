Promozione. Consandolo sconfitto. Il Placci Burano vince di misura

consandolo

placci bubano

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Gaiani (70’ Bianconi), Brandolini, Liri (85’ Dell’Isola), Trentini, Rimondi, Giberti (54’ Mazzoni), Colino (75’ Baglietti), Badjie, Tufa (55’ Gentili). A disp. Guerra, Fabbri, Merighi, Morona. All. Dirani. PLACCI BUBANO: Farina, Gentilini, Tosi, Mouharrar, Borini, Tedesco, Fagnocchi (76’ Gramantieri), Gurioli, Tumolo (62’ Busillo), Sylla (60’ Pollino), Gasparri (85’ Regoli). A disp. Ciampone, Hassan, Guiduzzi, Rossi, Greco. All. Martini. Marcatore: 44’ Fagnocchi.

Note: ammoniti Gentilini e Fagnocchi.

Colpaccio del Placci Bubano, che ad Argenta raccoglie tre punti d’oro per la salvezza, approfittando di un Consandolo presuntuoso e sotto tono. Dopo 20’ di stanca i rossoblù hanno una bella opportunità con Badjie, imbeccato da Rimondi, il guizzante attaccante si presenta davanti a Farina, ma non trova il corridoio vincente. Pochi minuti più tardi è Badjie a servire su un vassoio d’argento un pallone invitante per Colino, che però si divora la facile occasione solo davanti al portiere, che si salva con l’aiuto del palo. Alla prima opportunità la formazione romagnola passa in vantaggio. Da una rimessa laterale vicino alla bandierina goffo colpo di testa di Giberti, che serve inavvertitamente Fagnocchi, che ha gioco facile a superare il portiere da sotto misura. Nel secondo tempo si gioca a una porta sola, il Placci Bubano si chiude nella propria metà campo, il bunker balla un po’ ma regge l’offensiva rossoblù. Per il Consandolo una giornata storta.

