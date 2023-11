Promozione, Coppa Italia. La Sansovino piega anche il Pienza. Subbiano ancora ko

Vincere aiuta a vincere, e la Sansovino dopo aver conquistato lo scontro diretto domenica scorsa contro l’Affrico primo della classe, riaprendo il campionato, fa il bis nel turno di Coppa Italia. La squadra di Enrico Testini nella prima giornata del triangolare velido come secondo turno passa per 3-0 contro il Pienza con i gol di Giustini, Bigazzi e Mirante. Con questo successo la Sansovino adesso attenderà il Montalcino il 20 dicembre, visto che il 6 dicembre andrà in scena Pienza-Montalcino. Domenica intanto si torna in campo contro il Subbiano allo stadio Le Fonti. Subbiano che nel turno di Coppa è stato sconfitto per 2-0 dall’Alberoro di Marco Bernacchia. Per la formazione allenata dal tecnico Giusti (ex Alberoro tra l’altro) il momento non è certo dei più facili. Dopo un ottimo avvio il Subbiano è reduce tra campionato e Coppa Italia da cinque sconfitte consecutive e domenica c’è la trasferta in casa della corazzata Sansovino.