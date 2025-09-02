Promozione. Coppa Italia. La Sinalunghese sfida l’Acquaviva

Il primo match del triangolare tutto senese di Coppa Italia di Promozione ha visto una super prestazione della Sinalunghese capace di vincere a Pienza per 7-1. In precarie condizioni per le tante assenze, specie in difesa, e con l’ultimo arrivato (ed ex di giornata) Bjorn Doka in campo solo nel finale il Pienza di mister Camilucci ha pagato invece a caro prezzo una giornata negativa. Adesso i biancorossi se la vedranno in casa dell’Acquaviva domenica per il secondo match di Coppa, utile, più che per il passaggio del turno (che premia solo la prima) per prepararsi al meglio in vista del campionato che per le senesi inizia domenica 14 con l’impegno in casa della neo promossa Aquaviva contro la Casentino Academy e le due trasferte per Pienza e Sinalunghese impegnate rispettivamente a Pontassieve e Reggello. Bene, anzi benissimo invece i rossoblu che non hanno risentito delle assenze di pezzi da novanta come Gagliardi e Sacco e hanno subito fatto vedere ottime cose dopo quasi tre settimane di allenamenti agli ordini di mister Testini. Domani sera intanto Marini e compagni giocheranno un’altra amichevole, a San Quirico contro la formazione locale.