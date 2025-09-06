Promozione – Coppa Italia. Lampo ospita il Casalguidi. Debutta il Ponte

Dopo la sconfitta di misura all‘esordio maturata al Barni contro il Cuoiopelli la scorsa domenica nella prima giornata di Coppa Italia di Promozione, il Casalguidi tornerà in campo alle 15:30 di domani a Lamporecchio contro il Lampo Meridien. Un derby sull‘asse Piana – Valdinievole che per i "canarini" porta al recente passato: sulla panchina dei padroni di casa siede infatti quel Marco Benesperi che nella scorsa stagione allenava proprio il Casalguidi, e che nel 2023/24 aveva guidato la prima squadra ad una cavalcata entusiasmante in campionato conclusasi con la qualificazione ai playoff di Promozione. L‘incontro sarà un buon banco di prova per entrambe, con gli uomini di mister Ivan Paolacci chiamati assolutamente a vincere (e potrebbe non bastare) per evitare di essere eliminati dalla coppa.

Sarà invece esordio ufficiale nella stagione 2025/26 per il Lampo Meridien, avendo riposato nel primo turno del mini-girone di Coppa Italia. Per il tecnico Benesperi, come detto, un esordio di stagione speciale: affronterà una piazza dove ha lasciato un ottimo ricordo. Un Lampo Meridien molto rinnovato, rispetto alla passata stagione, tenterà di vincere la partita, per poi giocarsi sul campo del Cuoiopelli la possibilità di passare il turno di Coppa Italia. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, tutta la rosa è a disposizione. Una partenza positiva alla stagione darebbe entusiasmo a tutto l’ambiente azzurro, intenzionato a recitare un ruolo primario nel prossimo campionato di Promozione.

Anche per il Ponte Buggianese prima gara ufficiale di questa stagione, con l’impegno di Coppa Italia di Promozione che vedrà i biancorossi impegnati al "Pertini" contro l‘Urbino Taccola. Mister Falivena non avrà a disposizione con molta probabilità i due difensori Colombini e Lici, alle prese con alcuni lievi problemi fisici. Tutti gli altri giocatori sono abili ed arruolabili, e pronti a mostrare le tante buone cose, che hanno già fatto vedere nel corso delle amichevoli estive. I pontigiani vogliono far bene davanti al proprio pubblico, per partire col piede giusto e per dare un avvertimento alle altre rivali che vogliono giocare un ruolo da protagonisti, nel prossimo campionato di Promozione, che prenderà il via domenica 14 settembre. "Teniamo tanto alla Coppa - dice il nuovo allenatore biancorosso -, ci può portare in Eccellenza".