Promozione, Coppa Italia: oggi alle 20 con il S.Costanzo. Fano, c’è il turnover

Impegno infrasettimanale questa sera per l’Alma che allo stadio "Mancini" (inizio ore 20, prezzo unico 5 euro) affronta il San Costanzo Marottese nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Spazio quindi alle seconde linee, con i titolari tenuti saggiamente a riposo, come conferma lo stesso mister granata Mirco Omiccioli: "Diamo l’opportunità ai tanti nostri giovani che la domenica vanno in tribuna, di giocare e di mettersi in mostra. Per l’occasione ho anche convocato alcuni elementi della Juniores, come Francini, Bertini, Pin e anche Rovinelli e Riggioni che saranno della partita".

L’Alma ha diversi ragazzi interessanti che meritano di avere l’occasione per dimostrare le loro qualità e giocarsi le loro carte. Per questo il tecnico fanese manderà in campo questa sera una formazione con tanti giovani, senza rinunciare, nel contempo, a vedere i progressi di quei gicatori da recuperare come è il caso di Nicola Palazzi. "Di sicuro gli farò fare minutaggio per vedere le sue condizioni", assicura mister Omiccioli, il quale pensa inoltre di fare la stessa cosa con Gucci. L’ex attaccante dell’Arezzo . Non ci sarà ancora lo spagnolo Slain che è ancora dietro al suo tesseramento. Volendo ipotizzare una formazione, l’Alma dovrebbe presentarsi con Sodani in porta, Di Letizia, Riggioni, Giacomelli e Innocenti in difesa, Nicola Palazzi in regia assistito da Niang, Malshi, Moschella, con Incerti e Arpaia davanti. La società di via Toscanini non ha mai fatto mistero di voler considerare la Coppa Italia solo come una tappa importante nel processo di valorizzazione dei tanti giovani che quest’anno sono stati scelti con la prospettiva futura di essere inseriti in prima squadra. Il match di stasera contro il San Costanzo dovrebbe dare utili indicazioni in questo senso.

sil.cla.