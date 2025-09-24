Promozione. Coppa Italia, oggi il recupero. Barberino Tavarnelle-Lebowski

Per la Coppa Italia di Promozione, oggi, alle 19, allo stadio di San Donato in Poggio, si recupera la 2a gara relativa al triangolare fra il Barberino Tavarnelle e il Centro Storico Lebowski. La partita che non fu disputata domenica 7 settembre, è cruciale per entrambe le formazioni. A riposare a questo giro è il Firenze Ovest. Si prospetta una sfida intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere i primi tre punti per rimanere in corsa per la qualificazione. Il Barberino Tavarnelle, guidato dal tecnico Stefano Lacchi, con la disponibilità dell’attaccante Cubillos si presenta al gran completo, mentre il Lebowski del tecnico Alessio Miliani deve fare i conti con diverse assenze. Non ci saranno gli infortunati Gualandi e Guerra, mentre Giuntoli resta in forte dubbio, da verificare prima della gara. La nota positiva è il rientro di Solvi che potrà dare un contributo importante.

Ricordiamo che nella prima partita del triangolare, il Firenze Ovest ha superato per 1-0 il Barberino Tavarnelle grazie alla rete di Petracci, piazzandosi al primo posto in classifica con 3 punti. Nel prossimo e ultimo turno, saranno il Lebowski e il Firenze Ovest a sfidarsi per la qualificazione. Infine, ad arbitrare la gara di oggi sarà Simoncini di Pontedera, coadiuvato da Ballarino di Firenze e da Gremoli di Arezzo.

G. Puleri