Promozione. Cuoiopelli al via. Ecco le avversarie e i nuovi giocatori

La Cuoiopelli ha conosciuto i nomi delle formazioni che affronterà nel girone B del campionato di Promozione 2025-26. Eccole: Atletico Maremma (ex Albinia), Atletico Piombino, Barberino Tavarnelle, Castelfiorentino United, Castiglioncello, Cerbaia, Colli Marittimi, Ginestra Fiorentina, Invicta Sauro, Massa Valpiana, Mobilieri Ponsacco, Orbetello, Saline Volterra, San Miniato Basso e San Cascianese.

La Cuoio disporrà anche dei seguenti atleti. Jonathan Pacifico: grinta, solidità e personalità. Pacifico è pronto a diventare una colonna della difesa. Atleta affidabile e determinato, darà sicurezza al reparto arretrato. Mattia Tomarchio: gol, fame e voglia di imporsi. Tomarchio è un nuovo attaccante. Col fiuto del gol e la sua determinazione, porterà peso offensivo in avanti. Paolo Ciardelli: equilibrio, visione di gioco e consistenza in mezzo al campo. Ciardelli vuole prendersi la mediana conciaria. Centrocampista generoso, costruirà il gioco, recuperando palloni. Stefano Monti: saldezza, carattere e concentrazione. Monti rinforzerà la difesa. Giocatore roccioso ed affidabile, darà tutto per proteggere la porta, lottando su ogni pallone. Edoardo Belluomini: velocità, tecnica e carattere sulla fascia. Esterno dinamico e imprevedibile, rappresenterà una minaccia per le difese avversarie. Tommaso Liberati: grinta, intelligenza tattica e voglia di segnalarsi. Liberti si propone per un posto nella difesa della Cuoio. Atleta affidabile e determinato, darà tutto, contrasto dopo contrasto.

Marco Lepri