Promozione: Cuoiopelli. Mattia Nuti la sblocca. Ma alla fine è solo pari

INVICTASAURO1CUOIOPELLI1

INVICTASAURO: Nunziatini, Giovannucci, Brogelli, Angelini, Marruccia, Battistini, Raito, Bojinov, Scalabrelli, Biagiotti, Agnelli; a disposizione Canu, Sacchini, Savini, Bruni, Generali, Comparini, Meacci, Greco, Criscuolo. Allenatore Michele Cinelli.

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli L., Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro, Di Benedetto, Nuti Mattia, Demi, Magera; a disposizione Abutoaei, Bindi, Ciardelli, Fallacara, Maggi, Pacciani, Panettella, Terraschi, Tomarchio. Allenatore Enrico Pertici.

Arbitro: Diego Bernardini di Piombino.

Marcatori: Nuti al 4’ e Marruccia al 12’.

GROSSETO – Succede tutto nel primo quarto d’ora. E l’1-1 non cambia più. Per la Cuoiopelli è un buon debutto in Promozione, dopo la retrocessione dall’Eccellenza che ha visto i conciari protagonisti nelle ultimne stagioni con finali play off e serie D sfiorata. Poi i problemi di bilancio per le gestioni societarie fino a un paio d’anni fa, l’arrivo della nuova dirigenza che dallo scorso anno sta facendo di tutto per ridare solidità alla società biancorossa e alla squadra. La Cuoiopelli 2025-2026 punta su un allenatore giovanissimo per la categoria, Enrico Pertici da Castelfranco, vincitore dei campionati juniores regionali con Fornacette Casarosa e Mobilieri Ponsacco nelle ultime due stagioni e ora alla prima esperienza, appena 29enne, in una categoria regionale. Dopo il debutto con vittoria in trasferta in Coppa, ieri la Cuoiopelli ha pareggiato 1-1 sul campo dei grossetani dell’Invictasauro, una delle compagini più ostiche e longeve nella categoria. Al 4’ è stato Mattia Nuti a segnare il primo gol della nuova stagione biancorossa sul terreno del Frida Bottinelli Brogelli. Otto minuti dopo i padroni di casa sono riusciti a pareggiare con Marruccia. La partita è stata maschia e equilibrata. Per la Cuoio (che si porta a -2 in classifica vista la penalizzazione di tre punti per ritardati pagamenti nella passata stagione) un inizio promettente. Mercoledì i conciari tornano in campo in Coppa Italia contro il Meridien Larciano. Gara decisiva per il passaggio al secondo turno.