Promozione. Dà una testata all’avversario: giocatore squalificato per cinque giornate

Mano pesante in Promozione per Verini del Corridonia e per Thiam del Casette Verdini, fermati rispettivamente per 5 e 3 turni dal giudice sportivo. Ecco le decisioni adottate nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Eccellenza. Due gare: Susic (Trodica). Una gara: Bozzi (Fermignanese). Multata di 200 euro la Civitanovese "perché – si legge nella motivazione – durante la gara la tifoseria ha lanciato in campo nove fumogeni costringendo l’arbitro a sospendere per qualche minuto la partita per consentirne la rimozione. Tali fumogeni, che fortunatamente non hanno colpito nessuno, hanno però causato evidenti danni al terreno di gioco. Quanto al risarcimento del danno si rinvia a quanto disposto dalla normativa".

Promozione. Cinque turni: Verini (Corridonia) "perché – si legge nella motivazione – dopo una mass confrontation (cioè un confronto di massa tra giocatori e/o ufficiali di squadra) nei pressi della panchina del Corridonia, il suddetto calciatore, già sostituito e pertanto in panchina, si avvicinava minacciosamente all’assistente dell’arbitro, colpendolo con una manata, ma senza eccessiva violenza. Alla notifica del provvedimento, nel dirigersi fuori dal terreno di gioco, si avvicina alla panchina avversaria, colpendo un calciatore con una testata alla bocca". Tre gare: Thiam (Casette Verdini): "Dopo aver commesso un fallo – si legge nella motivazione – su un avversario pestandolo all’altezza del petto quando era ancora a terra". Due gare: staffolani (Camerino). Una gara: Giorgio Galli (Monticelli).

Multate di 200 euro Azzurra Colli e Vigor Montecosaro "in quanto – si legge nella motivazione – durante le gare le rispettive tifoserie hanno rivolto alla terna arbitrale espressioni gravemente irriguardose e minacciose".