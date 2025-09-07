Promozione. Debutto interno per lo Sparta. Il Bagnacavallo cerca il riscatto
Il Castel Bolognese riceve il Faro. Dopo il turno di riposo,. l’United Cervia se la gioca. sul campo del Bellaria.
Seconda giornata di campionato in Promozione. Oggi, il fischio d’inizio è alle 15.30. Nel girone C lo Sparta Castel Bolognese, reduce dal buon pari 1-1 conquistato a Cento, si prepara al debutto casalingo al ‘Bolognini’, contro il Faro di Gaggio Montano.
Un confronto dal sapore speciale per i castellani, che vogliono regalarsi subito i primi 3 punti stagionali davanti al proprio pubblico e dare continuità al positivo avvio di stagione. Molto ricco il programma nel girone D. L’United Cervia, rimasto fermo alla prima giornata per il turno di riposo, è pronto al debutto ufficiale sul campo del Bellaria, in una trasferta che testerà subito il grado di competitività della formazione gialloblù.
Il Bagnacavallo, dopo il ko esterno di Civitella (2-1), proverà a riscattarsi tra le mura amiche contro il Roncofreddo, in una sfida fra matricole che potrebbe già dire molto sul carattere della formazione biancorossa. Avvio da cancellare per il Classe che, all’esordio, si è fatto sorprendere in casa 0-1 dal Misano, squadra peraltro ambiziosa.
I biancorossi vanno a far visita alla Savignanese, formazione tradizionalmente ostica, soprattutto in casa. Il bilancio degli ultimi 15 precedenti vede i biancorossi in leggerissimo vantaggio (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).
Trasferta complicata anche per il San Pietro in Vincoli, reduce dalla rotonda vittoria interna contro il Bellaria (2-0) e ora atteso a Rimini sul campo della Stella, avversario sempre difficile da inquadrare.
Infine la Reno, abile ad impattare 1-1 sul campo della Vis Novafeltria, proverà a costruire le basi per la risalita, davanti al proprio pubblico contro la Civitella. Giornata, insomma, tutta da seguire.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su